Олег Скрипка: майбутнє – за голімою попсою

Лідер групи «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка в інтерв`ю «Парку культури» так пояснив відсутність ВВ в Києві на святкуванні річниці Помаранчевої революції (в цей час група була на гастролях в Москві): «Ну, по-перше, на ці дні нас вже давно запросили до Москви з концертами, тоді як організатори святкувань на Майдані тягнули із запрошенням до останнього. А взагалі, якщо чесно, я не упевнений, що цього року має сенс святкувати річницю «помаранчевої революції». Поразку не святкують».

У відповідь на подив кореспондента: «Навіть так ставите питання?» Скрипка заявив: «А як ще? Весь народ боровся проти певної сили, а зараз вона дійшла влади».

Взагалі рік двадцятиріччя легендарної групи для її лідера, судячи з тону висловів, видався якимсь дуже вже песимістичним. Відповідаючи на питання про майбутнє музики «на пострадянському просторі, в Росії і на Україні», Скрипка заявив, що майбутнє – «За голімою дешевою попсою. За смішними карикатурними проектами, в яких слов`яни, замість того що б підкреслювати свій національний колорит і індивідуальність, безпорадно намагаються зображати з себе млосних англосаксів. Суспільство масового споживання не здатне в найближчому майбутньому сприймати іншу музику».

Газета.ру