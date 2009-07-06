Україна скоротила свій зовнішній борг до $99,2 мільярдів

Валовий зовнішній борг України за січень-березень поточного року скоротився 3,9%, або 4 млрд. дол., – до 99,2 млрд. дол.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, обсяги зобов`язань скоротилися в середньому на 2,5 млрд. дол. Зокрема, в банківському секторі обсяги зобов`язань скоротилися на 4,6%, або 1,8 млрд. дол., – до 37,6 млрд. дол. (37,9% від валового зовнішнього боргу; за перший квартал 2008 року борг банківського сектора зріс на 3 млрд. дол.), у секторі державного управління й органів грошово-кредитного регулювання – на 6,1%, або 1,2 млрд. дол. При цьому в інших секторах економіки обсяг зовнішніх зобов`язань збільшився в першому кварталі 2009 року на 1,2%, або 0,5 млрд. дол.

За даними НБУ, довгостроковий борг за підсумками першого кварталу зменшився на 1,2%, або 1 млрд. дол., і на 1 квітня 2009 року становив 80,4 млрд. дол., зокрема кредити – 61 млрд. дол., боргові цінні папери – 14,2 млрд. дол. Менш значними є обсяги залучених депозитів – 4,6 млрд. дол. і торгових кредитів – 0,6 млрд. дол.

Короткострокова складова валового зовнішнього боргу скоротилася в середньому на 1,5 млрд. дол. Зокрема, відбулося зниження боргового навантаження в банківському секторі на 2,7 млрд. дол. і зростання боргових зобов`язань в інших секторах економіки на 1,1 млрд. дол. і в секторі державного управління на 0,1 млрд. дол.