До Газпрому дійшли українські гроші

12:15, 07 липня 2009
Суспільство
1244 0

Точної суми ніхто не називає

Сергій КУПРІЯНОВ
НАК "Нафтогаз України" повністю розплатився за червневі поставки газу. Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, повідомляє РІА “Новости”.

За словами представника російського концерну, відбір газу з труби українською стороною в червні становив близько 33 мільйонів кубометрів на добу.

6 липня про повну оплату поставок російського газу в червні заявив прес-секретар "Нафтогазу України" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. За його словами, в червні 2009 року Україна спожила 1,1 мільярда кубометрів газу. При цьому точної суми, переведеної на рахунки "Газпрому", названо не було. Як очікується, в третьому кварталі поточного року "Нафтогаз" отримуватиме російське паливо по 198 доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з контрактом, укладеним між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в січні 2009 року, українська сторона зобов`язується перераховувати кошти за споживаний газ не пізніше сьомого числа кожного місяця, наступного за місяцем поставок. У випадку, якщо цю умову Україною буде порушено, російська сторона може перейти на авансову систему платежів зі стовідсотковою оплатою.

"Нафтогаз" також подав заявку на поставки газу в липні в обсязі 120 мільйонів кубометрів на добу, збільшивши в перший тиждень липня фактичний відбір газу з труби в чотири рази. "Очевидно, що більша частина цього газу не продається зараз споживачам, а закачується в підземні сховища, а значить, платіж на початку серпня стане певним рубежем і для української компанії, і для країн, зацікавлених у транзиті через Україну. Адже рішення щодо спільного фінансування "Нафтогазу", до чого російська сторона закликає вже давно, поки не знайдено", - пояснив С.КУПРІЯНОВ.

За російськими оцінками, Україні необхідно закачати в підземні сховища газу (ПСГ) близько 19,5 мільярдів кубометрів для підготовки до зимового опалювального сезону. 24 червня 2009 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що в ПСГ було закачано 1,1 мільярда кубометрів газу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter