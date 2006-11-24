Завтра у Черновецького день народження

Завтра, 25 листопада, Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ виповнюється 55 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, зранку та вдень мер візьме участь з заходах з вшанування у Києві Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій. Свій день народження він планує святкувати ввечері у родинному колі.

За інформацією прес-служби, міський голова зізнався, що цього року найбільшим подарунком до його ювілею було народження його третього онука – хлопчика, якого назвали на його честь Леонідом, якого народила нещодавно невістка Жанна, дружина сина Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. УНІАН також повідомили, що мер не любить дорогих подарунків, а віддає перевагу квітам. Найулюбленішими в нього є білі та червоні троянди.

В адміністрації з нагоди ювілею мера ніяких помпезних заходів не передбачається.

Водночас, як зазначили у прес-службі, заступники міського голови та інші керівники міста планують завтра вручити імениннику свої подарунки та висловити побажання. Зокрема, заступник голови КМДА Денис БАСС, який також візьме участь у заходах з вшанування жертв голодоморів, хоче подарувати Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ старовинну Біблію.

Інший заступник - Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, який знає мера вже близько 10 років і знає про його уподобання, готує великий букет троянд.

Заступник Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, за інформацією прес-служби теж підготувала подарунок, але хоче, щоб це було сюрпризом для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, тому нікому не повідомляє, що саме збирається подарувати.

Сюрприз також підготував заступник міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, який не зізнається, що подарує, але сказав, що це буде “не дорогий подарунок, але від душі”. Перший заступник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО повідомив, що його подарунок – “це професійна та відповідальна робота, яка полегшить діяльність та життя мера”.

Довідка УНІАН. Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ народився 25 листопада 1951 р. в Харкові.

У 1977 р. закінчив юридичний факультет Харківського юридичного інституту.

У 1989 – 1996 рр. - засновник та Президент концерну "Правекс".

З 1996 р. по листопад 2006 р. - народний депутат України.