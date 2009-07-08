У Києві за перевищення повноважень судитимуть міліціонера

Прокуратура Голосіївського району Києва направила до суду кримінальну справу, порушену стосовно працівника Голосіївського райуправління ГУ МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями).

Вказаний працівник міліції завдав ушкоджень середньої тяжкості громадянину, який був затриманий за скоєння адміністративного правопорушення.

Відповідальність, що чекає на міліціонера за ч.2 ст.365 КК України, – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.