У Запорізькій області сталася аварія на газопроводі

У Запорізькій області внаслідок пожежі сталося витікання газу з газопроводу.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, повідомлення про пожежу, що стала причиною пошкодження газопроводу, надійшло на "101" напередодні о 12.35 з Токмака.

"Займання виникло у Токмаку на відритій території, де горіла суха трава на площі близько 100 кв. м. Пожежники виїхали на місце події і протягом декількох хвилин ліквідували займання, але після гасіння вогню з`ясувалося, що через високу температуру розплавилася пластикова труба газопроводу, що проходила під землею в місці займання, і сталося витікання газу", - повідомили в МНС.

Щоб уникнути вибуху, рятувальники викликали на місце події аварійну службу газівників, які перекрили трубопровід. У результаті без централізованого газопостачання залишилися 22 житлових будинки. Сьогодні на місці події проводяться роботи з відновлення газопостачання.