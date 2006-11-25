МВС обіцяє покарати винних у вандалізмі над пам’ятником жертвам Голодомору

Кримінальна справа щодо наруги над пам’ятником жертвам Голодомору та політичних репресій в Херсоні буде відкрита обов’язково.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник УМВС в Херсонській області Михайло ЯСЕЛЬСКИЙ.

За словами головного правоохоронця Херсонщини, слідство щодо інциденту вже ведеться і винних буде знайдено.

Як повідомлялося раніше, минулої ночі невідомі вчинили акт вандалізму над пам’ятником жертвам Голодомору та політичних репресій в Херсоні – пам’ятник було залито червоною фарбою.