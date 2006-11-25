МВС обіцяє покарати винних у вандалізмі над пам’ятником жертвам Голодомору
19:44, 25 листопада 2006Суспільство
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Заява керівника УМВС в Херсонській області
Кримінальна справа щодо наруги над пам’ятником жертвам Голодомору та політичних репресій в Херсоні буде відкрита обов’язково.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник УМВС в Херсонській області Михайло ЯСЕЛЬСКИЙ.
За словами головного правоохоронця Херсонщини, слідство щодо інциденту вже ведеться і винних буде знайдено.
Як повідомлялося раніше, минулої ночі невідомі вчинили акт вандалізму над пам’ятником жертвам Голодомору та політичних репресій в Херсоні – пам’ятник було залито червоною фарбою.
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