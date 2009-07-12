Армія США за 20 років повинна позбавитися курців

Експерти Пентагону з питань охорони здоров`я мають намір добиватися від міністра оборони Роберта Гейтса введення заборони на паління у військах, пише у суботу американська газета USA Today.

Глава медичної служби Пентагону Джек Сміт повідомив виданню, що виконане Інститутом медицини дослідження свідчить про різке зростання витрат військових відомств через зростанням кількості курців серед військових.

Згідно з доповіддю медиків, Пентагон щороку витрачає 846 мільйонів доларів, а міністерство у справах ветеранів - 6 мільярдів - на лікування хвороб, що є наслідком тютюнопаління. Сума, що її виплачує Пентагон, також покриває збитки від зниження ефективності праці військових, викликаного шкідливою звичкою.

Особливо в документі наголошується, що після початку воєн в Іраку й Афганістані кількість військових, які палять, різко зросла, що підтверджує теорію про використання тютюну як засобу зняття стресу.

У зв`язку з цими відкриттями медики радять вищому армійському командуванню заборонити паління на військових об`єктах, на кораблях і в салонах бойових літаків, розпорядитися про скорочення пунктів продажу сигарет на території військових баз.

"Будь-яке використання тютюну людьми у військовій формі має бути заборонене", - йдеться в доповіді. Експерти дають рекомендацію боротися з палінням поетапно, протягом близько 20 років, щоб врешті боротьба закінчилася стовідсотковою забороною.

РІА “Новости”