Суд дозволив зібратися акціонерам українського БТА Банку

Апеляційний суд Донецької області 10 липня скасував постанову Ворошиловського районного суду м. Донецька від 10 квітня 2009 р. про заборону проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "БТА Банк" (Україна). Про це УНІАН повідомила сьогодні юрист українських акціонерів "БТА Банку" Катерина БЕНДУС.

За її словами, у квітні 2009 р. казахський "БТА Банк" звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з позовом проти якогось КОВАЛЬЧУКА Руслана Борисовича і добився винесення "вельми сумнівної постанови про заборону проведення загальних зборів акціонерів українського банку".

10 липня 2009 р. рейдерська «ворошиловська постанова» була скасована, сказала К.БЕНДУС.

На думку керівника громадського руху «Україна без рейдерів» Івана РИБАКА, рейдерський характер рішення Ворошиловського районного суду "не викликає сумнівів, оскільки в наявності всі ознаки: позов проти фізичної особи, що не має відношення до справи, районний суд Донецької області і постанова про заборону зборів акціонерів". "Інша річ, що зараз явно рейдерські постанови - це вже дуже велика рідкість. Відверто викликає здивування те, що казахський банк віддав перевагу саме такому шляху, а не використав менш брутальні методи», - зазначив І.РИБАК.

Як повідомлялося, раніше український "БТА Банк" заявив про запобігання рейдерській атаці на його активи. За словами заступника голови правління банку Наталії СЕРГЕЄВОЇ, 15 червня ц.р. під час чергових зборів акціонерів банку була попереджена незаконна спроба заволодіння 39,99% пакетом акцій ВАТ "БТА Банк" (Україна). Після того, як це не вдалося, в ЗМІ була розміщена помилкова інформація про те, що збори акціонерів банку не відбулися.

Довідка УНІАН. ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитово-торговий банк») створено в 1992 році.

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг українського банку ВАТ «БТА Банк» - uaBBB. Тип рейтингу – довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою. Прогноз кредитного рейтингу – стабільний.

ВАТ «БТА Банк» входить у першу 10-ку банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів (дані агентства «Кредит-Рейтинг» станом на 03.04.09). За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою “БТА Банку” присвоєно позначку «4» (максимум «5»), що свідчить про високу надійність Банку.

Філіали і відділення ВАТ «БТА Банк» є в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 3 млрд. 178 млн. 432 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 646 млн. 256 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 532 млн. 176 тис. грн., статутний капітал – 1,5 млрд. грн.

Чистий прибуток «БТА Банку» за 2008 рік становив 10,664 млн. грн.

На даний час "БТА Банк" (Казахстан) націоналізований державою.