Злочинна група виготовляла опій в особливо великих розмірах

Генеральною прокуратурою затверджено обвинувальний висновок та направлено до апеляційного суду Дніпропетровської області для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням 8 членів злочинної групи у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, досудовим слідством установлено, що зазначені особи упродовж 2008-2009 років на території Дніпропетровської області займалися виготовленням та збутом опію в особливо великих розмірах.

У ході проведених обшуків у членів злочинної організації вилучено 36 мішків з маковою соломкою загальною вагою понад 500 кг, а також марихуану, опій ацетильований, різноманітні психотропні речовини і прекурсори в особливо великих розмірах, автомат і 5 пістолетів з набоями, гранату.

Враховуючи тяжкість вчинених злочинів та характеризуючі дані обвинувачених, більшість з яких раніше вже притягалась до кримінальної відповідальності, шістьом з них обрано запобіжний захід - взяття під варту.

Справу було порушено за ч.1 ст.255, ч.2 ст.306, ч. З ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. З ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.