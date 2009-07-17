Провідник поїзда «Донецьк-Москва» перевозив автомати Калашникова
10:49, 17 липня 2009Суспільство
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Вилучили харківські прикордонники
Прикордонники Харківського загону вилучили у провідника потягу «Донецьк-Москва» три одиниці автоматичної зброї.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, 2 автомати, 1 пістолет-кулемет та 5 магазинів правоохоронці виявили під час оформлення на залізничному вокзалі Харкова потягу «Донецьк-Москва».
За його словами, автомати «АК-47», «АКС-47», 2 магазини до АК, пістолет-кулемет Судаєва, 3 магазини до нього та різноманітні допоміжні предмети прикордонники виявили у міжстельовому просторі під час огляду одного з купе вагону.
Попередньою експертизою встановлено, що вилучена зброя є бойовою, зазначив прес-секретар.
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