Провідник поїзда «Донецьк-Москва» перевозив автомати Калашникова

Прикордонники Харківського загону вилучили у провідника потягу «Донецьк-Москва» три одиниці автоматичної зброї.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Дмитро ГОРКОЛЬЦЕВ, 2 автомати, 1 пістолет-кулемет та 5 магазинів правоохоронці виявили під час оформлення на залізничному вокзалі Харкова потягу «Донецьк-Москва».

За його словами, автомати «АК-47», «АКС-47», 2 магазини до АК, пістолет-кулемет Судаєва, 3 магазини до нього та різноманітні допоміжні предмети прикордонники виявили у міжстельовому просторі під час огляду одного з купе вагону.

Попередньою експертизою встановлено, що вилучена зброя є бойовою, зазначив прес-секретар.