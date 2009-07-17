Наша Україна вивезла сміття з Говерли ще до підходу Ющенка

Під час сходження на Говерлу буде дотримано всіх норм і правил безпеки. Про це заявив заступник Голови Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Олександр Ропотенко, повідомили у прес-службі партії.

«Ми вже не вперше підіймаємося на Говерлу і завжди докладаємо усіх зусиль, аби пройти маршрут максимально коректно. При цьому обов’язково проводимо прибирання території», - сказав Ропотенко.

Він нагадав, що у 2004 році підйом на Говерлу взагалі був присвячений прибиранню гори. Тоді разом із Ющенком на гору піднялися близько 2 тисяч осіб, яким було роздано поліетиленові пакети для збору сміття. Перед початком сходження Ющенко звернувся до учасників акції із закликом «Очистимо Говерлу від сміття, а потім Україну - від бруду».

«Ми розуміємо, що з нами йтиме велика кількість людей і на нас лежить велика відповідальність. Тому перед завтрашнім сходженням на Говерлу піднялася організована нами передова група, яка прибрала територію на горі і біля підніжжя. Ми вивезли три вантажівки сміття!», - розповів заступник Голови Центрвиконкому «Нашої України».

«Під час завтрашнього підйому будуть чітко позначені місяця стоянки, працюватимуть рятувальники та волонтери, а всім учасникам сходження проведуть інструктаж та розкажуть про норми безпеки», - підкреслив він.

«Крім того, ми закликаємо усіх учасників взяти з собою пакети для сміття і прибрати гору після себе, а також бережно ставитися до навколишньої природи», - цитує РопотенкаГлавред.

Як повідомляв УНІАН, масове прибирання гори мало відбутися завтра, під час сходження на Говерлу на чолі з президентом Віктором Ющенком. «Кожен учасник сходження отримає поліетиленовий пакет і дорогою назад прибиратиме сміття», - заявив сьогодні голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК. До цього губернатор додав, що сходження на Говерлу не є суто партійною акцією «Нашої України».