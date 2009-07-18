Україна зволікає із спорудженням заводу з випуску ядерного палива

Будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива за російською технологією може не розпочатися. Розгляд цього питання затягує українська влада, також як і підписання довгострокового контракту на постачання ядерного палива для українських АЕС, розповів в інтерв`ю РІА "Новости" віце-президент ВАТ "ТВЕЛ" Василь Константінов.

Російський виробник ядерного палива "ТВЕЛ" постачає паливо на всі атомні станції України. У протоколі квітневої зустрічі прем`єр-міністрів двох країн Володимира Путіна і Юлії Тимошенко було доручення підписати довгостроковий контракт на постачання палива до 15 липня 2009 року, але документ досі не підписаний.

"Корпорація "ТВЕЛ" вела переговори з НАЕК "Енергоатом" (Україна), розраховуючи продовжити стратегічне партнерство. Тільки з квітня цього року було проведено сім робочих зустрічей, на яких вдалося домовитися з усіх комерційних і технічних питань. За три тижні до терміну виконання доручення голів урядів (до 15 липня) "ТВЕЛ", пішовши назустріч українській стороні, погодив основну її вимогу, а саме взаємозв`язок об`ємів постачань ядерного палива з пуском заводу з його виробництва на території України. Таким чином, ми зняли всі питання і запропонували підписати контракт ще 8-10 липня. Більше того, за інформацією преси, український "Енергоатом" зі свого боку також подав усі документи на узгодження до свого кабінету міністрів. Проте відповіді як не було, так і немає", - сказав Константінов, зазначивши, що "зрив терміну виконання доручення прем`єр-міністрів - відповідальність української влади".

"Можна тільки висловити співчуття, що "Енергоатом" не одержав добрий контракт, а проект створення виробництва ядерного палива в Україні на базі перевірених російських технологій може взагалі не початися", - сказав Константінов.

Україна видобуває уран, проте не має потужностей для його збагачення. Ядерне паливо для українських АЕС постачає російська корпорація ТВЕЛ, термін чинної угоди закінчується в 2010 році.

30 березня 2008 р. НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали в Києві контракт на постачання ядерного палива. Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЭР-1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менші три енергоблоки.