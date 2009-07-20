Тимошенко сьогодні зустрінеться з лівійським колегою

Сьогодні о 12.00 прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе зустріч із Секретарем Вищого народного комітету (аналог прем`єр-міністра) Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ.

Як повідомляється на Урядовому порталі, в рамках переговорів також відбудеться четверте спільне засідання українсько-лівійської комісії зі співробітництва на чолі з керівниками урядів України та Лівії.

За результатами переговорів відбудеться спільна прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО та Аль-Багдаді Алі АЛЬ-МАХМУДІ.

Місце проведення – Клуб Кабінету міністрів (вул. Інститутська, 7).

Телефони для акредитації – 256-65-86, 8-067-468-46-62.