Для робочих віз до Польщі українські страховки вже не годяться?

Українські страховики обурені нововведенням генконсульств Польщі, які вимагають наявність страхового поліса винятково однієї страхової компанії з польським капіталом. Влада Львівщини вже вимагає офіційних пояснень.

Нововведення з єдиним страховиком для всіх заробітчан - "РZU України" - запроваджено з липня. Йдеться лише про візи з правом на роботу. Про це оголошено на сайті генконсульства Польщі у Луцьку, а ще на інформаційній таблиці біля генконсульства Польщі у Львові.

Офіційного пояснення такого рішення ще немає, розповів в інтерв’ю "Німецькій хвилі" керівник управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА Лев Захарчишин: "Ми готуємо офіційне подання, щоб отримати письмову відповідь з підписом уповноваженої особи щодо цієї проблеми". Чиновник додав, що кілька страхових компаній з України вже звернулися до управління, аби розв’язати конфлікт.

Неофіційно поляки пояснюють, що рішення ухвалили в Києві, спонукала до цього недобросовісність виконання умов українськими страховиками. Утім, коли преференції віддають одній компанії, це можна тлумачити як порушення антимонопольного законодавства, вважає Захарчишин.

Але у будь-якому разі про рішення слід було анонсувати за місяці-два, переконаний чиновник, бо заручниками ситуації стали звичайні громадяни, які втратили гроші, придбавши поліси інших компаній.