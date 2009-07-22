Президент підписав Указ про помилування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 41 засудженого.

Як повідомляє Служба з питань помилування при Президентові, при цьому задоволено 96 клопотань громадян та народних депутатів України.

Серед помилуваних 8 жінок і 33 чоловіки. Із них - 20 молодого віку, 1 похилого віку, 2 інваліди, 4 багатодітні та інші.

Президентом України з початку 2009 року підписано 7 указів про помилування 327 осіб. Із них 171 засудженому основну міру покарання скорочено, 156 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнені.