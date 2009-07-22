Таксистами в Києві працюють «Бен Ладен» та «Бетмен» з «Леніним»

Щоб привернути клієнтів, київські таксисти перетворюються на акторів! Щоправда, у деяких — подвійний тариф, пише Сєгодня.

Таксист Олександр експлуатує образ «терориста №1»: допомагають худе обличчя східного типу і довга кудлата борода. До цього заповзятливий таксист додає білу чалму — виходить вилитий терорист №1 в світі. «Я вже навіть ім`я своє іноді забуваю, всі мене бен Ладеном кличуть», — розповідає він. Зовнішність приносить додатковий дохід. У службі таксі клієнтів попереджають, що тариф за проїзд з «терористом» буде не 2,5, а 4,5 гривень за кілометр. Плюс він бере ще 20 гривень за подачу авто.

Візництвом в Києві займаються не тільки терористи, але і «Бетмен» з «Леніним», пише видання. Віктор дуже схожий на вождя пролетаріату, а тому також вирішив експлуатувати образ. Проте, нещодавно він виїхав на заробітки до Росії, мовляв, у нас стало менш прибутково. А от Бетмен (у миру — Сергій) заробляє в Києві. Зовні на героя блокбастера він не схожий, але авто — майже копія бетмобіля. Тюнінгувати свій Chevrolet Laccetti Сергій почав три роки тому. Зробив аерографію «під бетмобіль», поміняв обшивку салону на шкіряну і встановив дерев`яне кермо. Сергію навіть подарували костюм Бетмена, але їздити в ньому йому незручно.