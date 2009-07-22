У Києві на Троєщині горів трамвай: водій - у лікарні

Вчора у Києві на Троєщині внаслідок пожежі у трамваї №35 постраждав його водій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, під час гасіння пожежі 32-річний водій трамвая отримав отруєння чадним газом. Він госпіталізований до відділення токсикології місцевої лікарні.

Трамвай прямував в депо, пасажирів у ньому не було.