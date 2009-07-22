У «Борисполі» піймали контрабандиста зі смарагдами на 4 мільйони

20 липня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ затримали громадянина України, який прибув з Нікарагуа через Амстердам і намагався контрабандним шляхом ввезти в Україну партію необроблених колумбійських смарагдів.

Коштовний багаж вагою понад півкілограма зловмисник приховав у подвійному дні дорожньої сумки, розфасувавши у 8 поліетиленових пакетиків, повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

За попередньою оцінкою, ринкова вартість затриманої контрабанди становить понад 4 млн. грн.

Встановлено, що у подальшому контрабандист планував збільшити кількість поїздок та об’єм контрабанди. На цей товар в Україні вже були постійні покупці – окремі підприємства, які займаються виробництвом і реалізацією готових ювелірних виробів. Після відповідної обробки вартість смарагдів зростала у 2-3 рази.

СБУ стосовно контрабандиста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Слідство триває.