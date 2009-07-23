На будівництво по вулиці Гончара у Києві готується рейдерський напад?

На будівельну ділянку по вул.О.Гончара, 17-23 в Києві планується черговий рейдерський напад, повідомив генеральний директор компанії-забудовника ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» Анатолій Коноваленко на прес-конференції в УНІАН.

«Вже найближчим часом рейдери планують здійснити силове захоплення нашого будівельного майданчику та встановити там свої палатки, з метою перешкодити подальшому будівництву об’єкта . Не маючи на руках жодного документу, який би підтвердив законність їхніх вимог, рейдери вирішили вдатися до силового варіанту», - зазначив А.Коноваленко.

Як повідомив А.Коноваленко, «Перший напад на будівництво відбувся ще 14 липня. Представники КУПР та ГО «Я-Киянин» на чолі з народним депутатом Куліковим та під прикриттям його депутатського мандату, за повної бездіяльності присутньої на місці інциденту міліції, за допомогою кранів, кувалд та електрорізаків зруйнували огорожу навколо котловану, де ведеться будівництво та зламали ворота для в`їзду будівельної техніки. Крім того, нападники застосували проти охорони об’єкту сльозогінний газ ».

За словами гендиректора компанії-забудовника, міліція не тільки не втрутилася в конфлікт, а навпаки допомогала нападникам, блокуючи охорону об`єкта, в той час як відбувався погром огорожі та воріт.

Також в ході прес-конференції учасниками були продемонстровані фото- та відео матеріали з місця подій, які підтверджують застосування нападниками під час інциденту спецзасобів, в тому числі й газових балончиків.

За інформацією учасників прес-конференції, напад, здійснений 14 липня, завдав компанії-забудовнику збитків на суму понад 300 тис. гривень. Крім того, кожен день затримки будівництва обходиться компанії в 750 тис. гривень.

«Нами вже підготовано звернення до Президента, Кабміну, Верховної Ради, МВС та Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку незаконним діям народного депутата Кирилла Кулікова. Ми вважаємо його дії ганебним проявом політичного рейдерства. Це не тільки брутальне порушення закону. Інцидент і його подальша ескалація може мати негативні наслідки для інвестиційного іміджу України в світі, оскільки серед інвесторів будівництва - відомі бізнесмени з США, Австрії та Ізраїлю», - зазначив А.Коноваленко.