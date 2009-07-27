В одеському дельфінарії «Немо» народилося дельфінятко

У сімейства одеських дельфінів поповнення потомства - пологи у вагітної Віти почалися приблизно о 22.15 прямо під час "Романтичного нічного шоу" на очах у тисячі глядачів, яким пощастило стати свідками цієї події. Дельфін Коля - батько малятка - постійно був поруч із Вітою під час пологів, повідомив УНІАН директор дельфінарію Сергій КЕЛЮШОК.

Пологи протікали благополучно, а вже о 23:45 самочка, яка народилася, спробувала першу порцію молока, яке їй дуже сподобалося. Ім`я "малечі" буде визначено в конкурсі на краще ім`я за листами глядачів, які можна надсилати на e-mail Одеського дельфінарію. Переможець конкурсу одержить приз - один сеанс плавання з дельфінами.

Довідка УНІАН. Мати дельфінятка - самочку Віту знайшли в 2007 році викинутою на берег моря, пізніше ветеринари встановили діагноз - гостра форма пневмонії. Врятували Віту фахівці Одеського дельфінарію "Немо", які більш як півроку боролися за її життя.

Нагадаємо, 2007 року в дельфінарії також народилося дельфінятко Немо (мама Ліля, батько Гаврюша), в 2008 році - народився Гена (мама Женя, батько Шкіпер).