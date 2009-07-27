Порушено кримінальну справу щодо загибелі сина депутата Сівковича

Подільське районне управління київської міліції порушило кримінальну справу за фактом загибелі в автокатастрофі 25 липня сина народного депутата Володимира СІВКОВИЧА Віктора.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть).

Матеріали справи передано для подальшого розслідування до слідчого управління ГУ МВС України у м. Києві.

Водночас, як повідомив співрозмовник агентства, за наявною на даний час інформацією, загиблий був за кермом автомобіля «Лексус-470» і їхав у напрямку станції метро «Дорогожичі», але близько 22.45 з невідомих на даний момент причин в’їхав у стовп на одному з поворотів. Як зазначили в ДЗГ, внаслідок зіткнення автомобіль загорівся.

В рамках розслідування кримінальної справи призначено низку експертиз, які мають дати допомогти слідству з’ясувати причини дорожньо-транспортної пригоди. Ці експертизи, зазначив співрозмовник агентства, можуть тривати від одного тижня до кількох місяців.