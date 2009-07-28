Погода на завтра

Завтра в Україні збережеться тепла погода, в деяких областях пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 липня мінлива хмарність. У східних областях, Криму, Приазов`ї, а вдень і на крайньому заході короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на Закарпатті та Одещині до 30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Температура води в Чорному та Азовському морях сьогодні 22-27°, поблизу Одеси - 19°, у Дніпрі біля Києва - 22°.