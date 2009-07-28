СБУ затримала вантаж спирту

Управління СБУ в Чернігівській області припинило протиправне транспортування підакцизної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-групі СБУ в області, співробітники спецслужби затримали вантажні автомобілі з напівпричепами, в яких у спеціально обладнаних прихованих ємностях без відповідних дозвільних документів перевозився спиртовий розчин. Загальний об`єм затриманого спиртового розчину становить близько 36 тис. літрів. За попередньою оцінкою, вартість вантажу становить майже 1,8 млн. грн.

На даний час матеріали документування направлені до податкових органів для прийняття процесуального рішення за ознаками злочину, передбаченого ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.