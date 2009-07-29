Влада Києва готує три столичні парки для пікніків

Уже наступного року влада Києва планує розпочати у трьох міських парках реалізацію експериментальної програми з організації відпочинку мешканців та гостей столиці «Пікнік».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, програму затверджено в рамках підготовки столиці до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Генеральний директор КО «Київзеленбуд» Юрій ХАЄВ зазначив, що пікнік є типовою європейською формою дозвілля на свіжому повітрі.

«Не завжди у киян є можливість виїхати за місто, тож виникла потреба у пошуку альтернативних рішень корисного і недорогого відпочинку. Тож ми вирішили звернутися до європейських варіантів дозвілля», - зазначив Ю.ХАЄВ.

Він додав, що експериментальну програму «Пікнік» буде запроваджено в декількох парках, які перебувають в управлінні «Київзеленбуду»: парку «Дружби народів», Гідропарку та парку «Партизанської слави».

«Ми обрали саме ці об’єкти, оскільки вони займають велику територію (кожен парк займає понад 15 га землі) та знаходяться досить близько до житлових масивів і водоймищ», – поінформував Ю.ХАЄВ.

Окрім облаштування спеціальних зон для організації пікніків, наразі фахівці «Київзеленбуду» розробляють систему управління парками, яка включає в себе централізоване вивезення сміття з території проведення пікніків, охорону матеріальних цінностей тощо. Планується також залучити до співпраці Головне управління МВС у м. Києві для того, щоб забезпечити правопорядок під час організації такого дозвілля.

Ю.ХАЄВ підкреслив, що із запровадженням нової програми відвідування парків залишиться безкоштовним.

Старт програми «Пікнік» заплановано на весну 2010 року.