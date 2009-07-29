ДТП у Криму: п'ятеро травмованих

П`ять чоловік, зокрема двоє дітей, постраждали в результаті аварії за участю вантажівки і двох легкових автомобілів на трасі Євпаторія – Саки в Криму

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму.

КАМАЗ, який рухався у бік Євпаторії, допустив зіткнення з ВАЗом, що їхав у попутному напрямі. Після цього "легковик" врізався у Volkswagen Passat, що рухався стрічною смугою.

В аварії травмовано двох громадян Росії, жителів міста Електросталь – жінку (1950 року народження) і хлопчика (2002 року народження) – і трьох жителів Сакського району Криму: дівчат, 1986 і 1993 років народження, і хлопчика, 2006 року народження. Всі вони їхали у ВАЗі.

Потерпілі доставлені до сакської лікарні.