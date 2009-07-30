Водіїв просять утриматися під час візиту патріарха Кирила

Державна автомобільна інспекція просить водіїв по можливості відмовитися від поїздок до центру Сімферополя у п`ятницю, 31 липня, під час візиту в місто Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Про це кореспондентові УНІАН в телефонній розмові повідомив представник прес-служби кримської ДАІ.

«Державтоінспекція просить водіїв по можливості утриматися 31 липня від поїздок через центр Сімферополя», - сказав він.

Як очікується, предстоятель Російської православної церкви прибуде до Криму у п`ятницю у другій половині дня. У Сімферополі Патріарх КИРИЛ відвідає Свято-Троїцький жіночий монастир, де поклониться мощам святителя Луки. Потім освятить накупольні хрести для відновлюваного кафедрального Олександро-Невського собору.

У міліції Криму не змогли уточнити, скільки правоохоронців буде задіяно у забезпеченні громадського порядку під час візиту глави РПЦ до Сімферополя, завіривши, що їх буде достатня кількість.

2 серпня Патріарх КИРИЛ проведе божественну літургію в Херсонесі (Севастополь).