Фестиваль "Живий камінь" починається в Черкасах

1 серпня в Черкасах стартує ІІ фестиваль кам’яної скульптури «Живий камінь».

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор комунального підприємства «Дирекція парків» Олександр РАДУЦЬКИЙ, тема фестивалю кам’яної скульптури - «Історія однієї любові». Кожен майстер, працюючи з каменем, розкриватиме власне бачення любові. Свої роботи демонструватимуть 14 скульпторів з Черкас, Львова, Києва, Канева, Чернігова, Полтави, а також з Вірменії та Польщі. Фестиваль триватиме до 23 серпня.

Міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ переконаний, що цьогорічний фестиваль відвідає значно більше людей, ніж торік. До Черкас уже виявили бажання приїхати делегації з Росії, Азербайджану, східних країн, США та Китаю.

Під час фестивалю кам’яних скульптур в літньому театрі парку проходитиме фестиваль «Співочі вечори», який буде присвячено авторській пісні, у ньому братимуть участь українські та російські зірки. Зокрема, на “Співочих вечорах” виступлять Олег МІТЯЄВ, JAZZEX, Темур КВІТЕЛАШВІЛІ, Вадим ЄГОРОВ, дует “Простір музики”, Леонід СЕРГЕЄВ та Олександр ГОРОДНИЦЬКИЙ, Сергій БАБКІН, Тимур ШАОВ та В’ячеслав БУТУСОВ.