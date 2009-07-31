S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні ССС+

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s підтвердило рейтинг Києва на рівні ССС+ внаслідок підтримки з боку центрального уряду щодо погашення і обслуговування боргових зобов`язань; прогноз - "негативний"; рейтинги виведені із списку CreditWatch, пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на повідомлення агентства.

Уряд України продемонстрував готовність і здатність підтримати обслуговування і погашення боргових зобов`язань Києва за рахунок надання казначейських позик, а також своєчасної зміни нормативної бази, що досі дозволяло містові виплачувати відсотки за боргом.

"Ми підтверджуємо довгостроковий кредитний рейтинг емітента і рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу міста Києва на рівні "ССС+" і виводимо рейтинги із списку CreditWatch з негативним прогнозом", - сказано в повідомленні Standard & Poor`s.

Прогноз зміни рейтингів "негативний" відображає прогноз по рейтингах України, а також структуру боргу з високим рівнем ризику, низькі показники ліквідності і погіршення фінансових показників міста.