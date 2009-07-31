Київ узимку посипатимуть не сіллю, а спецреагентами

Цієї зими в Києві 25% територій, прилеглих до тротуарів та скверів, посипатимуть при ожеледиці замість солі спеціальними реагентами, не шкідливими для зеленого насадження.

Про це УНІАН повідомив радник Київського міського голови Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, коментуючи стан висаджених нещодавно на центральній вулиці міста Хрещатику дерев, на частині яких листя вже повністю пожовкло, не дивлячись, що зараз середина літа.

За словами І.ДОБРУЦЬКОГО, дерева можна врятувати, і для цього найближчим часом працівники КП “Київзеленбуд” розпочнуть спеціальні роботи.

“Київавтодор” перестарався з кількістю солі, взимку. Зараз єдине спасіння - навколо дерев поміняти верхній шар грунту і більше полити, щоб зменшити концентрацію”, - пояснив І.ДОБРУЦЬКИЙ стан окремих дерев, що висаджені на парній стороні Хрещатика.

“Реанімувати їх можна буде. Це великий вміст концентрації саме хлористого натрію”, - запевнив він.

При цьому він додав: “Але ми вже на наступний рік не будемо мати цієї проблеми, бо програма “Технічна сіль” підписана міським головою, і з 25 млн. кв. м. доріг і тротуарів, які посипали технічною сіллю, тепер 7 млн. кв. м. буде посипатися спеціальними іншими реагентами. Тобто, територію ближче до тротуарів та скверів тепер будуть посипати не технічною сіллю, а іншими реагентами, які є на основі мінеральних добрив і які не руйнують структуру кореневої системи”.

За інформацією І.ДОБРУЦЬКОГО, реагент дорожчий від солі в 3-4 рази. “Через те важко було на нього перейти, але якщо уявити, скільки ми втрачаємо рослин, то варто перейти”, - зазначив він.

Як підкреслив І.ДОБРУЦЬКИЙ, “з цієї зими доручення буде працювати”, і 25% всіх площ покриття в столиці оброблятимуть вже не сіллю.

Крім того, за словами радника, в місті готується нова програма для забезпечення поливу рослин. Саме через недостатню вологість грунту, зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ, пожовтіло листя, наприклад на каштанах, що ростуть на протилежній стороні Хрещатика навпроти мерії.

“Для цього в нас є відповідь: програма “Полив київських рослин”, підтримана міським головою. Зараз ми будемо розробляти проект, як має виглядати полив київських рослин, бо тих машин, які в нас є для поливу, зовсім недостатньо, і потрібна спеціалізована зрошувальна система”, - поінформував І.ДОБРУЦЬКИЙ.