Міноборони найближчим часом виставить на продаж 51 об'єкт

Міністерство оборони України найближчим часом виставить на продаж 51 об`єкт надлишкового військового майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в.о. міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО.

За його інформацією, оціночна вартість цих об`єктів, переважно розміщених в обласних і районних центрах, становить 120 млн. грн. При цьому частина об`єктів буде реалізована разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Як зазначив в.о. міністра оборони, кошти від реалізації цих об`єктів акумулюватимуться в спецфонді й будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем військовослужбовців, в першу чергу – житлових питань.

За інформацією В.ІВАЩЕНКА, запланований обсяг надходжень до спецфонду цього року становить 3,6 млрд. грн. При цьому, за оцінкою Міноборони, загальна сума надходжень до спецфонду не перевищить 1-1,2 млрд. грн. В.ІВАЩЕНКО також зазначив, що на сьогоднішній день до спецфонду надійшло близько 700-800 млн. грн.

Всього, за його інформацією, на балансі Міноборони 430 незадіяних військових містечок, загальна площа земельних ділянок яких становить 50 тис. га.