Fitch знизило рейтинги Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті НАК «Нафтогаз України» з «В-» до «СС».

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що обидва рейтинги залишаються під спостереженням у списку Rating Watch «Негативний».

Агентство також знизило пріоритетний незабезпечений рейтинг єврооблігацій НАК “Нафтогаз України” на 500 млн. дол. з погашенням у вересні 2009 року з «В» до «СС».

Рейтинг поворотності активів за облігаціями – RR4.

Нагадаємо, у березні ц.р. Fitch заявило, що припускає зниження рейтингів «Нафтогазу України».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ц.р. Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті НАК «Нафтогаз України» з рівня «B» до «B-».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.