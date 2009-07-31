Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,9747 грн./дол., що на 0,5% менше від учорашнього курсу, продають – за 8,1205 грн./дол. (менше на 0,4%).

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,900-8,055 грн./дол., з продажу – 8,05-8,20 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,5% порівняно з 30 липня і складає 11,2158 грн./євро, продажу – на 0,4%, знизився до 11,5112 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 11,12-11,35 грн./євро, з продажу – в межах 11,38-11,59 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 30 липня знизився на 1,4% і становить у середньому 0,2376 грн./рубль, курс продажу – на 0,9% до 0,2569 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,246 грн./рубль, з продажу – 0,25-0,275 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва знизився на 0,2% порівняно з 30 липня і складає 7,9608 грн./дол., продажу – на 0,4%, знизився до 8,1115 грн./дол. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,9-8,02 грн./дол., з продажу – 8,08-8,2 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 30 липня і складає 11,2415 грн./євро, продажу – на 0,4%, знизився 11,495 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,05-11,3 грн./євро, з продажу – в межах 11,4-11,59 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 30 липня знизився на 0,3% і становить в середньому 0,2366 грн./рубль, курс продажу – на 1%, знизився до 0,2595 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2150-0,2460 грн./рубль, з продажу – 0,2540-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Правекс-банк»: долар США – 7,95/8,15 грн., євро – 11,15/11,5 грн., рубль – 0,22/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,8/8,10 грн., євро – 10,80/11,70 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 7,95/8,05 грн., євро – 11,10/11,35 грн., рубль – 0,244/0,256 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 31 липня, становить: гривні до долара США – 7,7, до євро – 10,82, до російського рубля – 0,2424.