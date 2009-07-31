На міжбанку долар впав нижче 8

На українському міжбанку на 12:00 котирування впали до 7,9875/7,9960 грн./дол.

Київ. 31 липня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися підвищенням котирувань – 8,0450/8,0870, на 12:00 ціни впали до 7,9875/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2575/93, на 12:00 ціни знизилися - 0,2540/55.

На російському валютному ринку курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 31,2950(-0,3750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4103/1,4105, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,3440/11,4043, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 11,2425/11,2690.