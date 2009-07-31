На судні, яке затонуло біля берегів Швеції, були українці

Екіпаж норвезького вантажного судна Langeland, яке затонуло у п`ятницю в Північному морі складається з громадян Росії і України, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на управляючого директора компанії-судновласника Myklebusthaug Management.

Сухогруз затонув під час сильного шторму біля південно-західного побережжя Швеції. На його борту знаходилися шість осіб, їх доля наразі невідома.

Норвезький метеорологічний інститут повідомив, що минулої ночі пориви вітру в районі корабельної аварії досягали 88 кілометрів на годину.

Шведська морська адміністрація повідомила, що судно подало сигнал лиха у п`ятницю вранці і з того часу на зв`язок не виходило. Рятувальники, які прибули на місце виявили уламки судна, рятувальні плоти і жилети, проте людей поки не знайшли.

За даними Шведської морської адміністрації, на борту сухогруза, що прямував до Норвегії, знаходилося 2,5 тисячі тонн будівельного каменю.

РІА “Новости”