Тимошенко розказала, як регіонали хімічать в Укргазбанку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в «Укргазбанку» є зловживання у використанні коштів рефінансування, і до цього причетна Партія регіонів (нещодавно держава стала основним акціонером "Укргазбанку" - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку» у п`ятницю.

«Саме ця політична сила, Партія регіонів, подбала про те, щоб рефінансування, яке надали «Укргазбанку», - а це мільярди гривень - було переведене в їх маленький банк під відсотки: 1% річних. Таких зловживань у банках сьогодні багато. І з цими зловживаннями має працювати прокуратура», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО (УНІАН: Тимошенко не уточнила назву "маленького банку").

При цьому вона наголосила, що уряд зробить усе, щоб кримінальні справи були порушені вже зараз.

Довідка УНІАН. ВАТ АБ "Укргазбанк" (Київ) створено в 1993 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 12,140 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 9,059 млрд. грн., зобов`язання – 10,767 млрд. грн., статутний капітал – 700 млн. грн., власний капітал – 1,373 млрд. грн.

У I кварталі 2009 року чистий прибуток банку склав 4,162 млн. грн., за 2008 рік – 204 млн. грн. Перше півріччя 2009 року банк закінчив зі збитками 76 млн. грн. проти 64 млн. грн. прибутку на рік раніше.

За наслідками докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави, з 16 липня 2009 року Міністерство фінансів України стало власником 81,5789% акцій банку.

За даними міжнародного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" до рекапіталізації за участю держави контролювався депутатом Верховної Ради Василем ГОРБАЛЕМ (39%) і депутатом Київради Олексієм ОМЕЛЬЯНЕНКОМ (29%).