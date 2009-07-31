Рубль вийшов в світові лідери за місячною девальвацією

Курс рубля в липні ц.р. спустився до долара сильніше за всі валюти країн "Великої двадцятки" (G20). За підсумками місяця рубль втратив до долара близько 1,5 відсотка, південноафриканський ренд знизився на 1,2 відсотка, індійська рупія - на один відсоток, а євро і британський фунт - на 0,3 відсотка.

Решта валют G20 до американської або зросла, або не змінилася. Більше за всіх зросли канадський долар, додавши по відношенню до долара 6,7 відсотка, турецька ліра (зросла на 3,5 відсотка) і бразильський реал (зріс на 3,1 відсотка).

Курс рубля до долара за останні кілька тижнів демонстрував сильні коливання. Зокрема, за 29 і 30 липня офіційний курс долара зріс більш ніж на рубль. 31 липня Банк Росії знизив курс американської валюти відразу на 60 копійок.

Курс російської валюти значною мірою відображає коливання цін на нафту на світовому ринку. Так, якщо наприкінці минулого тижня вартість бареля нафти марки WTI становила близько 69 доларів, то на 29 липня спустилася до 64 доларів, а за останні два дні дещо зросла і досягла 67 доларів.

Лента.ру