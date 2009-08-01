У МЗС переконують, що Київ не відступив під тиском Москви

Міністерство закордонних справи України призупинило рішення про висилку генерального консула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА до «дзеркальної відповіді» Росії щодо Генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ.

Про це УНІАН повідомив співробітник МЗС України.

Зокрема, співрозмовник агентства наголосив, що в МЗС України вкрай здивовані інтерпретацією подій, пов`язаних з останнім дипломатичним скандалом в українсько-російських відносинах. Попри численні роз`яснення в ЗМІ існують абсолютно неадекватна оцінка рішення МЗС України щодо Генерального консула РФ в Одесі, додав він.

«Насправді ситуація така, що на зустрічі в українському зовнішньополітичному відомстві 28 липня саме на прохання тимчасового повіреного у справах Росії в Україні Всеволода ЛОСКУТОВА було прийнято рішення тимчасово призупинити дію рекомендації про дострокове припинення місії Генконсула РФ в Одесі», - сказав співробітник МЗС України.

За його словами, російські колеги аргументували своє прохання тим, що рівень генеральних консулів є, по суті, політичним і відповідна висилка спровокує вкрай серйозне загострення двосторонніх відносин. У Києві погодилися піти назустріч російській стороні, зробивши водночас однозначне попередження О.ГРАЧОВУ, що будь-який його крок, який можна буде розглядати як несумісний з дипломатичним статусом, призведе до його висилки, додав він.

«І у нас вже є підстави стверджувати, що відповідний сигнал правильно зрозуміли всі дипломатичні представники Росії в Україні», - відзначив він.

При цьому він наголосив, що всі ці рішення ухвалювалися за день до того, як стало відомо про «дзеркальну відповідь» МЗС РФ і бажання вислати Генерального консула України в Санкт-Петербурзі.

«Отже говорити про те, що Київ відступив під тиском Москви, не має абсолютно жодних підстав», - сказав він.

Крім того, за його інформацією, жодної ноти, яку нібито відкликав МЗС України, в природі не існує. Всі рекомендації української сторони було доведено до відома В.ЛОСКУТОВА в усній формі, що відповідає дипломатичній практиці. «Більше того, Москва вмовляла Київ залишити також старшого радника Віктора ЛИСЕНКА, але МЗС України залишився непохитний, хоча ми і розуміли, що Росія спробує відповісти максимально болюче, що й сталося – з Москви виїжджає радник Ігор БЕРЕЗКІН, який був одним з найбільш компетентних дипломатів в українському посольстві», - сказав співробітник українського зовнішньополітичного відомства.

«У світлі всього цього українським дипломатам дуже неприємна та хвиля критики, що її розгорнули в українських ЗМІ, пов`язана з елементарним нерозумінням особливостей дипломатичних відносин і вінегретом з інформації», - наголосив він.