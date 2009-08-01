Липень став найприбутковішим в історії Волл-стріта

Липень став найприбутковішим в історії Волл-стріту, коли фондовий індекс 5 тисяч американських компаній Wilshire 5000 Total Market Index зріс на 7,75%, повідомила в прес-релізі Wilshire, яка займається статистикою фондового ринку.

П`ятий місяць зростання фондових індексів, оптимістично сприйнятий ринком як знак швидкого виходу з рецесії, відіграв в середньому 800 мільярдів доларів.

"Процентне зростання Wilshire 5000 було найкращим за всі 39 років існування індексу. Попередній липневий рекорд припав на 1989 рік, коли зростання індексу було 7,66%", - йдеться в прес-релізі.

Починаючи з 9 березня 2009 року, найнижчої точки падіння ринку, індекс Wilshire 5000 вже піднявся на 48,12% або 4 трильйони доларів вгору.

Проте порівняно з піком Волл-стріт, досягнутим 9 жовтня 2007 року, сукупна вартість акцій 5 тисяч американських компаній залишається нижчою на 35,73%, або понад 7 трильйонів доларів. Частина експертів віщують другу хвилю фінансової кризи або як мінімум припинення такого бурхливого зростання, нагадує РІА "Новости".