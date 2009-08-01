Як заробити мільйони на суміші солі й соди

У Донецькій області зловмисники щотижня виробляли до 20 тонн суміші солі й соди під виглядом продукції побутової хімії однієї відомої торгової марки.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, співробітники облуправління з боротьби з економічними злочинами припинили діяльність нелегального цеху з виробництва побутової хімії. Підпільна продукція була сумішшю солі, соди й підсилювача хімічної реакції, а пропонувалася покупцям під виглядом ефективного засобу побутової хімії відомої торгової марки.

Злочинну діяльність організатори підпільного цеху розгорнули в приміщенні складського типу в місті Макіївці. Підробку зловмисники збували на ринках області й сусідніх регіонів.

Виробництво побутової хімії проводилося в кілька змін. Нехитра технологія давала змогу власникам цеху пропонувати споживачам близько 20 тонн фальсифікату на тиждень. Сировина змішувалася в бетономішалці і розфасовувалася в упаковки. Покупці навіть не здогадувалися, що під логотипом відомої торгової марки купують суміш звичайної солі й соди.

Організатори нелегального виробництва потурбувалися про охорону цеху й суворий пропускний режим на своє підприємство. Але, попри конспірацію, діяльність зловмисників вдалося припинити, наголосили в облУВС.

Як розповів начальник відділу УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Станіслав РОГОЗІН, за даним фактом порушено кримінальну справу за ст.229 Кримінального Кодексу України («Незаконне використання товарного знаку»).

За його словами, «під час проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили й затримали всіх учасників незаконного промислу – у «підприємців» вилучено близько 10 тис. підроблених упаковок продукції на загальну суму більш як 250 тис. грн., а також сировину загальною вартістю близько 5 млн. грн.».

С.РОГОЗІН відзначив, що збиток, завданий компанії-правовласникові, під чиєю маркою зловмисники реалізовували суміш соди й солі, становить близько 6,2 млн. грн.

Слідство триває.