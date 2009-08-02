Конгрес США схвалив обмеження бонусів топ-менеджерам

Палата представників американського Конгресу схвалила законопроект, покликаний обмежити розміри зарплат і премій, що виплачуються банкірам і керівникам інших фінансових інституцій.

Закон дозволить урядовим управлінням вводити ліміти на виплати, які, на думку представників цих органів, заохочують невиправданий ризик, і підвищує роль акціонерів в ухваленні рішень про розміри премій, передає Бі-бі-сі.

Законопроект став реакцією американських законодавців на суспільне незадоволення гігантськими бонусами, які досі одержують керівники збанкрутілих компаній з Волл-стріт, одержавши мільярди доларів як урядові субсидії.

Тепер документ відправляється до Сенату, через який, на думку спостерігачів, його проходження зовсім не гарантоване.

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