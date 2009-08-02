Пам'ятник Альоші Поповичу встановлять у Пирятині

У Полтавській області планують встановити пам`ятник героєві билин Альоші Поповичу.

Про це журналістам повідомив керівник Пирятинського добродійного фонду «Відкриті серця» Валерій САБЕЛЬНИКОВ.

За його словами, за деякими твердженнями Альоша Попович родом із Пирятина (Полтавська обл.) за історичними даними, він часто бував на Пирятинських ярмарках, допомагав людям і мав богатирську силу.

Як він нагадав, у один із своїх приїздів до Пирятина Тарас Шевченко написав думу про Альошу Поповича.

«Ідея поставити пам`ятник Альоші Поповичу виникла роки три тому. Я так думаю. Чому б і ні, якщо цей образ пов`язаний із Пирятином. На сьогодні вже існує проект пам`ятника, збираємо кошти на створення скульптури та її встановлення», - сказав В.САБЕЛЬНИКОВ.

За його словами, на спорудження пам`ятника кошти жертвують і жителі району, і земляки, які проживають зараз в інших населених пунктах.

Камінь для пам`ятника вже купили, йдуть переговори зі скульптором. Планується, що пам`ятник стоятиме в самому Пирятині.

Нагадаємо, Альоша Попович – фольклорний збірний образ багатиря в народному епосі.