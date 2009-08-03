Чорноголові чайки потішили екологів і єгерів

Екологи відзначають збільшення в Херсонській області поголів`я чайок, занесених до Червоної Книги.

Про це УНІАН повідомили в обласному Управлінні екології.

Згідно з повідомленням, чорноголові чайки (вважаються рідкісним видом птахів) зайняли майже весь острів Бабин на території Чорноморського біосферного заповідника в Голопристанському районі Херсонщини.

На цьому острові єгеря налічили більш як 120 тис. таких чайок, хоча раніше їх кількість була від кількох сотень до 38 тис. пар. Збільшення поголів`я червонокнижних птахів фахівці пов`язують з поліпшенням екологічної ситуації в області.

Відмінною рисою таких птахів є те, що вони не їдять рибу, як більшість морських пернатих, а комах, яких вони видобувають на сільськогосподарських полях.

В Україні гніздяться 9/10 всієї світової популяції чорноголових чайок.