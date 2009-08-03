Турчинов: фінансові ресурси уряду не безмежні

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що нове рефінансування «Укрпромбанку» і банку «Надра» неможливе до реструктуризації їх зовнішніх боргів.

Про це О.ТУРЧИНОВ сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсантъ-Україна» (№130 від 3 серпня).

«Складність полягає в тому, що фінансові ресурси уряду не безмежні. Проблема посилюється й тим, що, наприклад, банк «Надра» має величезні борги перед зарубіжними кредиторами, близько 1 млрд. дол., «Укрпромбанк» – не набагато менше. І поки Нацбанк не реструктуризує зовнішні борги, уряд не зможе вводити бюджетні кошти в ці банки. Однак це не означає, що тема вкладників цих та інших проблемних банків буде поза нашою увагою. Вважаю, ми зможемо переконати НБУ активізувати роботу в цьому напрямку», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ заявляв про можливість переведення вкладів фізичних осіб з «Укрпромбанку» в один з державних банків.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстровано у 1989 році.

За даними на 1 квітня активи банку становили 9,830 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,986 млрд. грн., зобов`язання – 12,346 млрд. грн. Статутний капітал банку складає 1,56 млн. грн.

За даними банку, його учасниками є: ТОВ «АВС», пряма участь – 34%, ТОВ «КБ Нафтовий», пряма участь – 32%, ТОВ «Укрпромсервіс», пряма участь – 34%. Чистий прибуток ВАТ «Укрпромбанк» у 2008 році скоротився у 5 разів порівняно з 2007 роком – до 17,912 млн. грн.

Перший квартал 2009 року «Укрпромбанк» закінчив зі збитками 4,441 млрд. грн. проти прибутку 25,804 млн. грн. в першому кварталі 2008 року.

C 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» введено тимчасову адміністрацію Національного банку України.