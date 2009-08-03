На завтра синоптики обіцяють дощі та грози

Завтра у західних та північних областях України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у вівторок очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-31°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.