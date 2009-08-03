На Буковині встановили пам’ятник жертвам Голокосту

У Сторожинецькому районі Чернівецької області спільними зусиллями місцевої влади та обласного благодійного фонду Хесед Шушана на території школи-інтернату села Чудей встановлено пам’ятник жертвам Голокосту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, вартість першого на Буковині пам’ятника жертвам Голокосту - майже 30 тис. грн. (кошти з місцевого бюджету, благодійного фонду Хесед Шушана і кошти Чудейської школи-інтернату).

У мітингу з нагоди відкриття пам’ятного знаку взяли участь жителі села Чудей, заступник голови Чернівецької ОДА Борис БАГЛЕЙ, радник посла Ізраїлю в Україні Фелікс МІНДАЛЬ, голова єврейської громади у Чернівецькій області Лев КЛЕЙМАН, голова правління фонду Хесед Шушана Ісай КЛЕЙМАН.

На мітингу Б.БАГЛЕЙ закликав до мирного співіснування представників усіх національностей і конфесій, недопущення в українському суспільстві, на багатонаціональній землі Буковини проявів антисемітизму та ксенофобії.

Довідка УНІАН. За історичними даними та свідченнями очевидців, 3 липня 1941 року було розстріляно 634 євреїв, які проживали у селі Чудей та в інших селах Буковини. У 1975 році за ініціативою колишнього директора Межирічської школи-інтернату Якова Шульмана у селі Чудей було встановлено меморіальну дошку пам’яті трагічно загиблих євреїв.