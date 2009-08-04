Експерт: неплатежі за комунальні послуги охоплять всю Україну

Неплатежі населення за житлово-комунальні послуги охоплять всю Україну. Такий прогноз УНІАН зробив глава Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, приклад киян, що відмовляються платити за комунальні послуги з відверто і неаргументовано завищеними тарифами при збереженні низької якості послуг, пошириться по всій Україні.

Зокрема, він відзначив, що лише 24% киян сплатили рахунки за ЖКП. До підвищення тарифів населення платило близько 186 млн. грн., а після - лише 73 млн. грн., хоча міські власті розраховували отримати близько 360 млн. грн.

На думку глави АТКУ, політична складова цього бойкоту киян незначна.

«Левова частка їх незадоволення викликана невідповідністю ціни і якості послуг, що надаються, а також відсутністю альтернативи серед постачальників цих послуг і невідповідністю в розрахунках з обслуговування прибудинкових територій», - сказав він.

При цьому В.ЯКОВЕНКО наголосив, що у регіонах у разі підвищення тарифів на ЖКП населення матиме трохи інші мотивації не платити, ніж кияни.

«Підґрунтя незадоволеності в регіонах лежатиме у сфері теплопостачання і гарячого водозабезпечення. Саме ці сфери в регіонах найбільш проблемні, і саме тут не відбувається жодних змін на краще. Централізовані систем не модернізуються, вони руйнуються, стають все більш небезпечними і ненадійними, а влада продовжує нав`язувати людям ці послуги і забороняти їм самим вирішувати проблеми опалювання і гарячої води альтернативними системами», - пояснив глава АТКУ.