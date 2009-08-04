Курс гривні і надалі стрибатиме - експерт

Президент Ющенко зажадав від Нацбанку усунення "значної загрози" стабільності гривні. Однак курс національної валюти залишатиметься нестабільним до одужання української економіки, вважає економіст Ігор Бураковський.

Невиконання банками зобов`язань перед вкладниками підриває довіру до банківської системи. А довіра громадян до гривні є підґрунтям для подолання кризи та відновлення економічного зростання, наголосив Віктор Ющенко. Попри короткочасний характер нинішнього стрибка курсу гривні була перейдена психологічно важлива межа - вісім гривень за долар, сказав в інтерв`ю "Німецькій хвилі" директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

На його думку, причин було кілька. Серед них – очікування купівлі значних обсягів валюти "Нафтогазом України" для розрахунків з Газпромом, а також комерційними банками та компаніями для обслуговування зовнішніх корпоративних боргів. А також короткочасна паніка на ринку та валютні спекуляції.

"Ситуація на валютному ринку та в економіці України ще не є стабільною. Це означає, що ми і далі можемо очікувати певних стрибків курсу валюти", - каже Бураковський. Економіст застеріг від збільшення грошової маси, оскільки ресурс цього інструменту, на його думку, вже вичерпаний. Аби попередити подальші стрибки курсу гривні він порадив провадити "надзвичайно обережну фіскальну та грошову політику". Бураковський нагадав, що обсяги валюти, які надходять в Україну значно скоротилися, а експортери використовують всі законні підстави, аби не продавати частину своєї валютної виручки.