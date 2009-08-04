Росія ставить рекорд видобутку нафти

Добовий видобуток нафти в Росії в липні 2009 р. склав 9,91 млн. баррелів, що є рекордом за останні десять років.

Про це йдеться в даних російського Міністерства енергетики і розрахунках аналітика "Тройка диалог" Валерія Нестерова, повідомляє Дело.

У липні 2009 р. було видобуто на 1,4% нафти і газового конденсату більше, ніж у липні 2008 р. За сім місяців об`єми середньодобового видобутку збільшилися на 0,8%.

З п`яти найбільших російських компаній об`єми видобутку падали тільки у "Сургутнефтегаза" і "Газпром нефти". У "Роснефті", "Лукойлу" і ТНК-ВР видобуток збільшувався.

Загальне зростання пояснюється видобутком технологічної нафти з Ванкорського родовища, яке розробляє "Роснефть". Саме "Роснефть" стала лідером зростання за підсумками липня.