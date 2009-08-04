Епідеміологи заспокоюють: чума Одесі не загрожує

У порту Одеси перебуває на ремонті судно з вантажем зіпсованого м’яса. У ЗМІ поширювалася інформація про загрозу зараження чумою, яка нібито виходить від цього вантажу. Однак епідеміологи заспокоюють: все під контролем.

Протягом восьми місяців Чорним морем блукало судно «Берікс» із сумнівним м’ясом на борту, яке прямувало в Росію. Термін придатності бразильської свинини та китайської курятини завершився ще у 2005 році. М`ясо було перевантажено у грузинському порту Поті в грудні минулого року. Вже на той час судно, що належить українському судновласнику «Інтерфіш Біотех» (Донецьк), потребувало ремонту. Але керівництво жодного українського порту не давало дозволу на розвантаження та ремонт судна, яке прозвали «смердючим голландцем».

За словами прес-секретаря Одеського порту Олени Гіряєвої, згідно розпорядження Міністерства транспорту України Одеський припортовий судноремонтний завод має провести необхідний ремонт судна.

Екіпаж «Берікса» скаржився на нестачу харчів, води, палива. Згодом виникла загроза виходу з ладу внутрішньої електромережі, що могло спричинити вимкнення рефрижераторів. У засобах масової інформації з’явилася інформація про зараження м’яса африканською чумою. Ситуацію було взято під державний контроль. Як розповів в інтерв’ю «Німецькій хвилі» головний санітарний лікар санепідемстанції на водному транспорті Микола Голубятніков, була створена міжвідомча урядова комісія, яка і дозволила судну пришвартуватися в Одеському порту, а екіпажу - зійти на берег.

«На сьогодні ніякої епідеміологічної загрози не існує. Судно забезпечене електроживленням. Температура у мінус 15-17 градусів гарантує якісну заморозку. Також була проведена дезінфекція судна та території порту навколо нього», - запевнив Голубятніков. Після ремонту «Берікс» із неякісним вантажем має повернутися в Поті: «Україна не повинна стати екологічним звалищем», підкреслив Микола Голубятников.

Німецька хвиля